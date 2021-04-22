Менталітет як перешкода на шляху до позитивних змін. Цю тему в черговому випуску блогу «Суб'єктивно з Янікою Мерило» обговорюють Яніка Мерило – українська громадська діячка, радниця голови Державної митної служби України Максима Нефьодова, радниця віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, а також міністра інфраструктури України Владислава Криклія, і Сергій Фурса – український фінансист, експерт в області економіки, фахівець відділу продажів в інвестиційній компанії Dragon Capital.

«Коли ти жила в Фінляндії або в Естонії, ти відчувала різницю менталітету?», - цікавиться гість студії.

Яніка відповідає: «Так, тому що немає виправдання корупції. Нуль толерантності! Ми просто домовилися про правила, давайте їх виконувати. Не треба постійно шукати причини, або комусь заплатити, або як позбутися».

Сергій Фурса відзначає:

«У нас же всі проти корупції, але всі хочуть в ній брати участь. І одночасно ці два процеси відбуваються. Точно так само як з правилами. Ніхто не хоче дотримуватися правил і все скаржаться на пробки на дорогах. Ну, так вибачте, коли ви виїжджаєте на Петрівці, у мене так всі в клин збиваєтеся - так ніхто ж не їде. Тому що хтось хоче ось сюди вилізти, і все гальмується назавжди. А стояла б там камера – все, ой! Ти на червоне світло стоїш - дорогий, заплати штраф! І все! Пробки б зменшилися не в два рази, але істотно б зменшилися».

Яніка Мірило каже: «Це наш менталітет. Сам не рухаюсь, іншому не дам. Так і стоїмо в глухому куті. Це в багатьох речах відчувається – і в бізнесі, і в уряді».

Глобальна проблема в тому, що суспільство нікому не довіряє, погоджується Сергій Фурса.

«Це відсутність довіри навіть у олігархів, що вони не можуть домовитися. Це ж всім вигідно – правила. Домовтеся! Вони не можуть, бо не довіряють. І так глобально по всьому суспільству», - робить висновок він.

Нагадаємо, Україна з СРСР вийшла, а її система управління – ні: думка експерта.

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