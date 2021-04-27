Инициатива властей повысить НДС навредит экономике страны. Об этом заявил экономист Владимир Лановой, комментируя инициативу властей повышения фискального давления на бизнес, в частности увеличить ставку НДС до 22-24%.

"Это большой вред экономике Украины. Напомню, что в европейских странах при такой ставке, как у нас, 20%, в некоторых странах 14%, еще применяют нулевую или льготную ставку для товаров и услуг для населения, культурных заведений, и различных важных отраслей для той или иной страны. То есть, средняя ставка значительно ниже, чем 14%, как во Франции», - рассказал Лановой.

По его словам, нынешняя власть поставила целью увеличить поступления в бюджет, но не за счет обеспечения условий для экономического роста, а исключительно за счет повышения налогов, что, по его мнению, является недопустимым.

«Целью является рост благосостояния людей, увеличение рабочих мест, увеличение средней зарплаты, увеличения производительности труда, новых объектов, производств и т.д. Вот что является целью. А они, наоборот, душат производство ради каких-то эфемерных доходов в бюджет, которые потом в принципе используются очень плохо... Установка и приоритеты в управлении экономикой вредные у этой команды при власти», - подытожил Лановой.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что инициатива властей по повышению НДС приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущение общества. Он подчеркнул: сначала власть должна навести порядок в уплате этого налога и остановить хищение бюджетных средств.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что властная инициатива увеличить фискальное давление на бизнес уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, в других странах мира в кризис максимально поддерживают бизнес и снижают ставки налогов.