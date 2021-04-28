Временная следственная комиссия по расследованию критической ситуации в Укрзалізнице в пятницу примет решение относительно необходимости увольнения Наблюдательного совета компании в связи с критическими финансовыми показателями. Такое заявления сделала глава ВСК Юлия Гришина, комментируя увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева и Наблюдательного совета компании.
«Убыток другого стратегического государственного предприятия - Укрзализницы- за 2020 год не намного меньше - 12 миллиардов! В пятницу на заседании ТСК по вопросам УЗ обсудим подачу обоснованных рекомендаций Кабмину обратить внимание и сюда», - подчеркнула она.
Напомним, Кабинет министров Украины на заседании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и главы правления Андрея Коболева, говорится в сообщении на правительственном портале.
В сообщении Кабмина отмечается, что на увольнение повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. При этом предложенный в декабре прошлого года руководством "Нафтогаза" проект финплана предусматривал получение чистой прибыли в размере 11,5 млрд грн.
Укрзалізниця по итогам 2020 года получила чистый убыток в 11,9 миллиарда гривен. Полномочия большинства членов Наблюдательного совета компании заканчиваются летом 2021 года.
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Как сообщали СМИ, ранее глава ВСК по УЗ Юлия Гришина заявила, что члены наблюдательного совета УЗ отказались предоставлять народным депутатам информацию о размере вознаграждений, которые они получают, что вызвало возмущение в ВСК. По ее мнению, эффективность работы наблюдательного совета крайне низкая, а украинцы имеют полное право знать, сколько государственных денег получают ее члены за такую работу.
Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем УЗ и освободить наблюдательный совет, который доказал компанию к кризисному состоянию.