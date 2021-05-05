О страхах на войне и о том, что помогает их преодолевать, в программе Любови Завальнюк «Суть событий» рассказывает Павел Царевский - священник, военный и правоохранительный капеллан, председательствующий в этом году в Совете по делам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины.

«Мой главный личный страх – что не успел всем рассказать о Христе, о его спасении и возможностях, которые мы имеем с самого рождения. Потому что мы их теряем, когда становимся взрослыми. Жизнь отнимает у нас эти главные ценности, которые с самого начала нам были даны», - говорит священнослужитель.

Он подчеркивает: «Чувство страха – это определенное состояние, которое нам помогает выжить. Он и нам, и нашим предкам помогал выжить. Конечно, я также чувствую страх».

Капеллан вспоминает, как почувствовал страх во время первого обстрела в Донбассе.

«Это уже потом я проанализировал и понял, что это был страх в чистом виде. Это было состояние какого-то напряжения, дрожь от звука выстрелов и «Градов», которые пролетали в районе Трехизбенки в Луганском секторе. Они пронизывали тебя до самой души, ты все дрожишь и не можешь себя контролировать», - признается собеседник.

Но, замечает он, это новое ощущение помогло выжить.

«Я получил навыки выживания: когда что-то летит – надо падать и зарываться в землю», - говорит Царевский.

Что помогает пережить страх во время боя?

«Есть определенные упражнения, советы, даже прикосновение. Если ты просто обнимешь человека и скажешь доброе слово, или коротко помолишься, положишь на голову руку или коснешься спины своего собрата – это обычные, простые вещи. Страх уходит. Что-то такое родное, хорошее, что приходит с детства. Быть рядом, чтобы дать своевременную помощь, или даже прикосновение – это и есть возможность выходить из страха», - говорит он.

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