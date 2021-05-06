В программе блогерки Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» Вадим Притуляк, украинский мотогонщик, который дважды покорил трансконтинентальное ралли «Дакар», объяснил, что мотоспорт, как и автоспорт, относится к техническим видам спорта, а не олимпийским, а потому в основном он не имеет никакого государственного финансирования

«Спортсмены, которые занимаются техническими видами спорта, сами ищут финансирование и спонсоров», - объясняет гость программы ситуацию. Он также отмечает, что за лицензию от государства заниматься таким спортом нужно заплатить. С другой стороны, в некоторых уголках мира все же к мотоспорту относятся должным образом и соответственно поддерживают, там он имеет многомиллионную аудиторию.

Далее Притуляк рассказывает о собственных достижениях как мотогонщика: в 2011 году он проехал ралли «Дакар» под государственным флагом Украины. В то же время свое участие в двухнедельном ралли ему пришлось оплатить самому, а это стоило 80-90 тысяч евро. Мотогонщик объясняет, что на ралли происходит не только соревнования между людьми, но и испытание своей техники. «Участвуя в этих соревнованиях, ты действуешь как маленький механизм, который помогает техническому развитию в глобальном масштабе», - объясняет он.

«В ралли "Дакар" есть две категории гонщиков: тот, кто сошел и не важно по каким причинам, и тот, кто финишировал, несмотря ни на что», - подчеркивает Притуляк. Вообще мотоциклетный спорт - это не та история, когда легко пробиться вперед. Поэтому финиш на этой гонке - уже достижение, считает он.