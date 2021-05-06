В программе блогерки Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» Вадим Притуляк, украинский мотогонщик, который дважды покорил трансконтинентальное ралли «Дакар», объяснил, что мотоспорт, как и автоспорт, относится к техническим видам спорта, а не олимпийским, а потому в основном он не имеет никакого государственного финансирования
«Спортсмены, которые занимаются техническими видами спорта, сами ищут финансирование и спонсоров», - объясняет гость программы ситуацию. Он также отмечает, что за лицензию от государства заниматься таким спортом нужно заплатить. С другой стороны, в некоторых уголках мира все же к мотоспорту относятся должным образом и соответственно поддерживают, там он имеет многомиллионную аудиторию.
Далее Притуляк рассказывает о собственных достижениях как мотогонщика: в 2011 году он проехал ралли «Дакар» под государственным флагом Украины. В то же время свое участие в двухнедельном ралли ему пришлось оплатить самому, а это стоило 80-90 тысяч евро. Мотогонщик объясняет, что на ралли происходит не только соревнования между людьми, но и испытание своей техники. «Участвуя в этих соревнованиях, ты действуешь как маленький механизм, который помогает техническому развитию в глобальном масштабе», - объясняет он.
«В ралли "Дакар" есть две категории гонщиков: тот, кто сошел и не важно по каким причинам, и тот, кто финишировал, несмотря ни на что», - подчеркивает Притуляк. Вообще мотоциклетный спорт - это не та история, когда легко пробиться вперед. Поэтому финиш на этой гонке - уже достижение, считает он.
Сам Притуляк решил стать мотогонщиком в 37 лет, что считается слишком поздно для начала этой карьеры, а потому и со стороны профессионалов он слышал только насмешки. За несколько лет он решился на ралли «Дакар», которое требует высокого уровня подготовки и профессионализма. Так, несмотря на любые трудности и препятствия, Вадим Притуляк в 2011 году стал первым мотогонщиком из стран СНГ, что добрался к финишу ралли «Дакар».
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Красотки из "Женского квартала" устроили в Турции потасовку, жена Кошевого успела заснять: "Я тебе, знаешь, что сделаю..."
"Тайную жену" Олега Винника подловили с белокурой малышкой на руках: "Это классно"
Джамала показала, что творилось за кулисами "МастерШеф" с бывшим мужем Билык и Гвоздевой: "Скоро..."
Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…»
Напоминаем, Загородний рассказал, будут ли иметь последствия скандальные инциденты с Тищенко и Шевченко.
Ранее Politeka сообщала о том, что Куса предостерег от истерики в условиях вероятной эскалации.