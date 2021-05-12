Помощник аналитика в Федеральном суде Канады, украинец Дмитрий Ильчук в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, как канадцы относятся к украинцам и отслеживают ли политическую ситуацию в Украине.

По его словам, в Канаде живет около 1,5 млн украинцев.

«Здесь довольно-таки известна наша нация, и она в хорошем смысле представлена… Здесь все стараются вложить что-то в страну, в которую они приехали. Ты приезжаешь в страну, где построена система, и ты должен стать частью этой системы, желательно. Тогда ты будешь хорошим жителем Канады и будущим гражданином. Тут, кстати, гражданство тебе не могут дать, если ты не проплатишь налоги хотя бы 3 года подряд», - говорит Ильчук.

Он отметил, что за событиями в Украине следит очень много канадских политиков, но их проукраинская деятельность часто направлена на то, чтобы получить доверие избирателей из Украины.

«Но тем не менее есть люди, которые обращают внимание на какие-то процессы в Украине. Я имею ввиду в парламенте Канады и на уровне муниципальной власти. Проходит очень много всяких разных маршей, дней вышиванок… То есть как бы этим привлекают внимание и популяризируют украинскую культуру», - сказал украинец.

Ильчук добавил, что у Канады есть много «друзей» в мире, но все же она сконцентрирована на своих интересах. Тем не менее Канада предоставляет свою помощь Украине.

«Есть военная миссия во Львове, и это очень тоже хорошая помощь. Я считаю, что Европейский союз и Канада, и Америка и так достаточно много помогли из того, что они вообще должны. Никто никому ничего не должен по большому счету», - утверждает он.

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