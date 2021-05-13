Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о событиях весны 1939 года и объяснил, как родился план войны с Германией «Захуд».

«С Запада все отчетливее нависала тень немецкого орла. И с этим надо было что-то делать. Одного взгляда на тогдашнюю карту Европы достаточно, чтобы понять-ни о какой обороне речь идти не могла. Уже окруженная фактически с трех сторон Польша не могла и мечтать о какой-либо эффективной обороне. И она и не мечтала. Варшава опять решила поживится на всеевропейском кровопускании», - рассказал Бизяев о ситуации в 1939 году.

Это сейчас, по словам Бизяева, с позиции наших знаний такая позиция выглядит чванством и беспросветной глупостью. А тогда, весной 1939 все было вполне логично. Начавшееся в марте 1939 г. оформление англо-франко-польской коалиции стало основой польского военного планирования, которое исходило из того, что Англия и Франция поддержат Польшу в войне с Германией.

Поэтому, отмечает политолог, перед польскими вооруженными силами ставилась задача упорной обороной обеспечить мобилизационное развертывание и сосредоточение своих войск, а потом перейти в контрнаступление, поскольку считалось, что к этому сроку Англия и Франция заставят Германию оттянуть свои войска на запад.

«План был прост и изящен. Воевать на два фронта Германия не могла. Следовательно, по логике вещей, первый удар Гитлер просто обязан нанести по Франции, оставив на границе с Польшей 10 предельно слабых пехотных дивизий без танков и авиации. Так родился план "Захуд"», - подытожил Бизяев.

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