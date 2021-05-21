Многочисленные сериалы об интригах в балете и сложных взаимоотношениях имеют ли под собой основу? На такой вопрос постаралась ответить украинская балерина, солистка балета Национального театра оперы и балета имени Т. Г. Шевченко Ольга Голица в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ Личности» на Youtube

«Безусловно, как в любом коллективе, у нас есть какие-то интриги, но про стекло в пуанты таких историй, честно, даже не слышала. Наш театр в принципе доброжелательный друг к другу. Конкуренция есть, но на премьерные спектакли солистку выбирает балетмейстер. А с «Лебединым озером» происходит иначе», - рассказала она.

Голица сказала, что в театре есть ведущие солисты и мастера сцены, которые работают этот спектакль и, конечно, художественный руководитель старается так распределить репертуар, чтобы за год вышла каждая прима балерина нашего театра и смогла станцевать разные репертуары, а также «Лебединое озеро».

«Репертуар в Национальной опере, безусловно, дает возможность творчески расти, и я надеюсь, что будет еще много интересных премьер. Я уже перетанцевала почти весь классический репертуар театра, но ключевое слово здесь почти. «Лесную песню» я не танцевала, раньше у меня не было такого желания, но потом я сходила на спектакль и поняла, насколько интересна эта партия для балерины», резюмировала она.

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