Шеф-редактор аналитического издания “Хвыля” Юрий Романенко в проекте Руслана Бизяева “Культ личности” рассказал об условиях, в которых происходило формирование второй украинской республики после распада СССР.

Он отмечает: «Красные директора», которые управляли заводами, де-факто являясь распорядителями этих огромных материальных и финансовых потоков, хотели распоряжаться ими де-юре. С крахом Советского Союза такие возможности были реализованы. Эта характеристика элит, которые были драйверами процесса получения Украиной независимости, определяла ее первые шаги».

В то же время в соседней Польше элита мечтала о возвращении утерянной государственности.

«Между обществом и элитой не было разногласий по поводу того, куда должна была идти Польша: в Европу, в западную культуру, в НАТО. И для этих культур было понятно, почему Польша может туда идти, почему она может быть частью Запада. Ей можно было скостить половину долгов, что и произошло», - отмечает Романенко.

В Украине такого не было.

«Ни население, ни элита четко не понимали, что происходит, как устроен внешний мир, какие правила работают, что такое капиталистические отношения. Поэтому мы видели эти метания, которые фиксировали двумя референдумами: в марте 1991 года и декабре 1992 года. В первом случае население поддержало сохранение Советского Союза, во втором дружно проголосовало за независимость Украины. Кризис Советского Союза уже достиг той глубины, когда все хотели хоть какого-то избавителя, который приведет в какое-то райское капиталистическое будущее», - заключает Романенко.

Напомним, К апитализму уже триста лет, и все возможные модели уже готовы, и понятно, как они работают, - Загородний .