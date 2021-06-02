Советский журналист и политический обозреватель Евгений Киселев в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко рассказал о том, что двуязычие для любой страны является плюсом, поскольку это способствует развитию детей.

“Я вообще считаю, что двуязычие любого народа - это всегда плюс. Больше того, я скажу, что по моим наблюдениям представители народов, которые живут в естественной ситуации двуязычия, это даже способствует развитию более передовой, более продвинутой ментальности у детей. Люди, которые поставлены судьбой в условия жизни в двуязычной среде, талантливее в массе своей. Развиваются”, - сказал Евгений Киселев.

Он отметил, что это касается таких стран, как Ирландия, Швейцария, Бельгия, Голландия.

“Ребенок, который поставлен самой жизнью в ситуацию, когда ему надо сразу говорить на двух языках, у него мозги начинают лучше работать”, - добавил Киселев.

По его словам, в мире есть очень много людей, которым тяжело выучить язык, который близкий к их родному языку. Но это не касается людей, которые учили языки с рождения.

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