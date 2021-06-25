Правозащитник, волонтер и общественный деятель Геннадий Друзенко в своем блоге рассказал о прифронтовой и фронтовой жизни медиков-добровольцев из Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова (ПДМГ), которым, по украинскому законодательству, не предоставляют статус участников боевых действий.

«ПДМГ был уникальным проектом, поскольку нам удалось найти уникальный механизм привлечения гражданских медиков к оказанию медицинской помощи в зоне боевых действий. Уже с 2016 года каждый наш медик-доброволец получил приказ руководителя ТЦ. Это немного-немало заместитель руководителя СБУ, тогда их подписывал генерал-полковник Маликов, свидетельствующий, что с такого по такое число такой-то медик был привлечен к проведению АТО на территории Донецкой и Луганской областей», - рассказал Друзенко.

Он отметил, что в документах было указано не обеспечение АТО, не помощь или волонтерство, а непосредственно привлечение к силам и средствам АТО с подчинением руководителю оперативным штабом. Друзенко подчеркнул, что это были медики, которые без принуждения или мобилизации добровольно поехали на Восток в зону боевых действий.

«Они поменяли комфорт своих больниц, своих благодарных пациентов на очень некомфортную прифронтовую или иногда фронтовую жизнь. Как правило, жили вместе бок о бок с нашими защитниками в воинских частях или в палатах прифронтовых больниц. Были такие, как наша покойная медсестра Ирина Сивопляс, которые месяцами жили в блиндаже и, по сути, под землей 44 артиллерийской бригады у Северского Донца», - говорит Друзенко.

При этом, несмотря на вклад медиков-добровольцев, отмечает юрист, межведомственная комиссия, которая должна устанавливать статус УБД, несправедливо отказала поголовно всем ветеранам ПДМГ, не указав причину, лишь отметив, что они не видят правовых оснований. Друзенко раскритиковал эту ситуацию, назвав ее несправедливой.

Напомним, Друзенко заявил, что вышиванка не оказывает патриотом, а принятие Конституции не делает демократию конституционной.