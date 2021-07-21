Благодаря принятому в 2020 году RAB-регулированию Черниговоблэнерго сможет значительно улучшить показатели качества электроснабжения и увеличить количество модернизированных электросетей в 6 раз. Однако быстрого улучшения качества электроснабжения от внедрения RAB-регулирования ожидать не стоит.

Об этом заявил генеральный директор Черниговоблэнерго Михаил Ильницкий в рамках форума Ukrainian Energy Forum 2021.

Михаил Ильницкий сообщил, что состояние электросетей Черниговской области неудовлетворительное. В частности показатель отключения света SAIDI в селах Черниговщины – один из самых высоких в Украине и составляет более 2 тыс мин. Также компания имеет высокий уровень износа оборудования.

«Что касается износа сетей, можно увидеть, что самая большая наша проблема это сети и трансформаторное оборудование 0,4-10кВ, полностью амортизированы. По бухгалтерскому учету, они стоят 0 рублей. За 10 лет доля этих сетей выросла больше, чем 10%», - сообщил Ильницкий.

По его мнению, внедрение RAB-регулирования поможет качественно обновить электросети. Однако значительных положительных результатов необходимо будет ждать намного дольше: «RAB-тариф - это то, что нужно было сделать еще в 2013 году. Но сказать, что наступило счастье после его внедрения и мы будем жить в Евросоюзе и перерывы в электроснабжении будут где-то примерно такие же как там, то это не так».

Ильницкий подчеркнул, что за 7 лет объем обновления активов электросетей в Черниговской области вырастет в 6 раз со 161 км до 980 км: «Цифра может не достаточная, но, тем не менее, это позволит существенно улучшить качество сетей».

Вместе с тем, он подчеркнул, что в RAB-регулировании перед компанией ставится ряд задач. Это повышение эффективности инвестиций, привлечение дополнительных инвестиций в развитие электросетей, уменьшение операционных расходов, уменьшение потерь электроэнергии в сетях, совершенствование бизнес-процессов для улучшения клиентского сервиса.

Напомним, Руслан Кайдаш, член НКРЭКУ заявил, что RAB-регулирование будет способствовать приватизации государственных облэнерго.