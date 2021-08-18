С четверга 19 августа получить прививку от коронавируса можно будет в автобусе
Мобильный центр вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей Киева откроется в специально переоборудованном автобусе.
Об этом сообщила пресс-служба Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве.
Такой мобильный центр вакцинации будет находиться на Оболони неподалеку от станции метро "Героев Днепра". Для желающих сделать прививку будут доступны две вакцины — CoronaVac или AstraZenecа. Найти мобильный центр вакцинации будет несложно.
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Там можно будет сделать прививку с четверга, 19 августа, по воскресенье, 22 августа. Новый центр вакцинации будет работать с 09:00 до 13:00.
Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
Стоит отметить, что в Минздраве тем украинцам, которые вакцинируются с 18 августа, пообещали вручить бесплатно билеты на концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".
Напомним, в Минздраве сделали важное уточнение насчет третей дозы вакцины.
Как Politeka писала, чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине.
Также Politeka рассказывала про новую вспышку ковида, Минздрав обратился к украинцам.