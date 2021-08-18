Из-за отсутствия полноценной пенсионной реформы в Украине, шестьдесят процентов пожилых граждан лишатся пенсии в ближайшие 30 лет.

Такой прогноз обнародовала Международная организация труда.

По данным исследования, сейчас лишь 36% украинцев в возрасте 15 – 64 лет переводят взносы в пенсионную систему. В организации подчеркнули, что это невероятно низкий показатель и полученных от взносов денег не хватит для выплат 60% украинцев.

В исследование сказано, что основная причина низких взносов – высокая безработица в Украине. Также эксперты связывают подобный провал с занижением зарплат и отсутствием регистрации. По данным организации, наибольшие сложности с поиском работы в Украине испытывают молодые люди и женщины.

Отметим, что Кабмин в нынешнем году планировал реализовать в Украине накопительную пенсионную систему. По подсчетам премьера Дениса Шмыгаля, более пятидесяти миллиардов долларов Украина сможет получить в качестве инвестиций за десять лет, если сможет ввести у себя накопительную пенсионную систему. В июле 2021 года по решению Кабмина Нацкомиссия по ценным бумагам получила статус органа лицензирования, действующего в системе накопительных пенсий. 3 августа нынешнего года украинский премьер-министр сообщил, что 2023 году в Украине хотят ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями. В 2021 году, 17 августа проект накопительной пенсии в Украине обнародовали.

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