Энергетики Бурштынской ТЭС ликвидировали возгорание на территории станции, пострадавших нет, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей
Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«18 августа в 18:15 возгорание ликвидировано. Потерпевших нет», - сообщили в компании.
Отключение энергоблока #3 не повлияло на электроснабжения Бурштынского энергоострова, добавили в компании.
Возгорание случилось в одном из маслоблоков на территории станции. На место прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность — 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.