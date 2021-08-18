Энергетики Бурштынской ТЭС ликвидировали возгорание на территории станции, пострадавших нет, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей

Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«18 августа в 18:15 возгорание ликвидировано. Потерпевших нет», - сообщили в компании.

Отключение энергоблока #3 не повлияло на электроснабжения Бурштынского энергоострова, добавили в компании.

Возгорание случилось в одном из маслоблоков на территории станции. На место прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность — 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.