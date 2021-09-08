Кабинет министров Украины решение о назначении государственной пожизненной стипендии для некоторых граждан
Размер выплат для некоторых украинцев составит более 5500 грн. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Правительственного портала.
Так, 8 сентября во время заседания правительства было принято решение о назначении пожизненной стипендии 26 гражданам Украины, которые спасали евреев во время Холокоста и Второй мировой войны. А именно новшества коснутся:
- 18 Праведников народов мира,
- 6 Праведников Украины,
- 2 Праведника Бабьего Яра.
Размер выплат будет составлять три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, независимо от размера пенсии или зарплаты, и в итоге ежемесячная сумма будет равняться 5 562 тыс. грн.
Выплаты стипендии осуществляться с 1 июня 2021 года.
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Отметим, с 1 октября правителство готовится пересмотреть пенсии людям в возрасте от 75 до 80 лет. Планируется, что пенсионеры будут получать надбавку в размере 400 гривен. Минимальная пенсия для украинцев, достигших необходимого трудового стажа (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин), будет повышена до 2500 гривен.
Отметим, пересмотр размера этих выплат должен был состояться в июле этого года, однако его перенесли.
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