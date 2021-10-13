Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, действительно ли Украина находится во внешнем управлении иностранных государств, и кто на самом деле руководит ее суверенитетом.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

"Почему мы ищем тех, кто руководит Украиной, за границей? Когда мы говорим, что какое-то посольство Соединенных Штатов Америки предъявляет претензии по поводу не назначения прокурора в Антикоррупционную прокуратуру, мы хотим это представить как управление из-за пределов страны. Но давайте не забывать, что наши чиновники, которые есть в Украине, это они торгуют нашим суверенитетом для получения каких-то преференций. Например, получения кредитов", - сказал Юрий Подорожний.

Он отметил, что для того, чтобы Украина могла получать деньги и кредиты, чиновники отдают часть суверенитета.

"Я бы меньше обвинял того, кто пользуется такой возможностью, по сравнению с теми, кто внутри страны на себя берет такую ответственность и отдает часть украинского суверенитета кому-то. У нас пытались один период его передать Российской Федерации. Были такие политические силы, которые всё искали, а как бы побольше преференций получить из Москвы. У нас есть силы, которые пытаются найти эти преференции в Вашингтоне. А вот как бы так получить что-то. Ничто не проходит бесследно. Но в то же время, наш суверенитет — это и есть то, чем мы управляем. И говорить о том, что кто-то нами управляет — я бы с этим не согласился", - добавил Подорожний.

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