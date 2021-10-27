Цена на газ для потребителей, которые платят за топливо по годовым тарифам останется неизменной до 30 апреля 2022 года. А вот месячные тарифы на голубое топливо будут расти регулярно.

Об этом сообщают " Факты и комментарии ".

Компании, поставляющие газ населению продолжают публиковать проекты, где указывают цены на голубое топливо.

Наименьший тариф на поставку газа бытовым потребителям предлагает НАК "Нафтогаз Украины". За кубометр голубого топлива по годовому тарифу клиент компании заплатит 7,96 грн. Столько же будут платить те потребители, для которых "Нафтогаз Украины" - поставщик последней надежды.

Чуть дороже тарифы установила компания "Окко". Ее потребителям в ноябре за газ придется заплатить 7,99 грн с НДС. При этом "Годовой фиксированный" тариф составляет 10,99 грн.

На сегодняшний день компания YASNO не заключает договора с новыми клиентами. В то же время имеющиеся потребители из Киева. Днепра и Донецка будут платить за газ в ноябре 8,46 грн. Годовой тариф у этой компании составляет - 8,46 гривны.

Бытовым потребителям компания "ТАС.Энергия страны" заплатить в ноябре за кубометр газа заплатить 38,35 грн. В то время как годовой тариф составляет - 11. 22 грн.

Напомним, цена поднимется почти в два раза: подорожание незаменимого продукта ждет украинцев.

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