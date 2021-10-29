Иностранные и украинские инвесторы в возобновляемую энергетику Украины призвали Министерство энергетики учесть ряд предложений к разработанному законопроекту об изменении условий поддержки сектора зеленой энергетики, чтобы избежать нового кризиса в отрасли.



Об этом говорится в письме Ассоциации возобновляемой энергетики Украины, а также Ассоциации солнечной энергетики Украины в адрес министра энергетики Германа Галущенко.

«Ассоциации поддерживают необходимость внедрения новых сбалансированных механизмов поддержки и стабилизации деятельности производителей из ВИЭ, таких как «Feed-in Premium», корпоративные PPA, аукционы поддержки…», - говорится в письме.



«В то же время хотим подчеркнуть, что предложенный к обсуждению 19 октября 2021 года законопроект имеет существенные юридические и технические несогласованности и требует доработки», - добавляют ассоциации.



Как отмечается, законопроектом в текущей версии нивелируются ранее предусмотренные государством гарантии, поскольку предусматривается принудительный переход производителей ВИЭ из балансирующей группы ГП «Гарантированный покупатель» в 2023-2024 годах, что является фактически ретроспективными и односторонними изменениями условий поддержки производителей ВИЭ.



«Очередное нарушение государством положений национального и международного законодательства, а также собственных гарантий безусловно приведет к увеличению обращений инвесторов для защиты своих прав в международных арбитражах», - указывается в письме.



Также отмечается, что ассоциации выступают против условий, которые позволяют накапливать долги перед производителями ВИЭ без финансовых санкций для госпредприятий в случае невыполнения ими своих обязательств.



Согласно позиции ассоциаций, закон не может быть принят в такой редакции и должен быть доработан.