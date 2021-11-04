Украинский писатель и литературовед, редактор, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус рассказал об ограничениях и неравных условиях для советских граждан во время строительства «развитого социализма».

Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».

«Могу сказать, что литературу 60-х знаю неплохо. Для меня важна смысловая часть, а не языковая. Можно сказать, что я больше космополит, чем издатели книги «Украинские диссиденты». Идея этой книги была – дать слово людям эпохи. Там были очень хорошие тексты. Но эпоха была жесткой ко многим людям. В чем-то темная, в чем-то светлая. Я не люблю рисовать мир одними красками. Как-то в обществе принято писать друг на друга: тот сделал то, тот сделал это. А в том обществе этого стыдились, и мне это близко до сих пор», - говорит он.

Стус замечает: если есть система, есть человек – элемент принуждения будет присутствовать всегда.

«Или возьмем молодежное поколение. Сегодня это называют буллинг, а у нас это было просто, кто-то кого-то травил, и с этим надо было как-то жить. Ты попадал в Украине под пресс: ты носитель украинского языка, а городе разговаривают по-русски; у тебя отец сидит, и для тебя какие-то сферы закрыты. Это мой опыт. Или ты, например, еврей – ты не можешь поступить в КПИ, тогда евреям дорога в Киевский политех была закрыта. У меня много друзей-евреев, и я эту проблему знаю. Тогда выезжали из Киева и поступали в российские вузы, чтобы получить образование. Это то, что я называю актуальностью. Для меня эта психологическая актуальность очень важна», - отмечает сын Василия Стуса.

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