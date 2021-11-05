Отныне украинцы могут уведомлять органы регистрации о месте проживания в электронной форме. соответствующий закон поддержали депутаты Верховной Рады.
Об этом
5 ноября народные депутаты приняли закон, согласно которому в паспортах отменяются записи о прописке. Таким образом каждый украинец может изменить свое место регистрации онлайн - с помощью приложения Действие или Единого государственного портала электронных услуг.
При этом указано, зарегистрироваться таким образом можно только в том жилье, данные о котором есть в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
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Кроме того, согласно вновь принятому закону, в электронной форме можно получить необходимые документы сведения, необходимые для регистрации места жительства человека.
Отныне, все реестры общин должны быть переведены в электронную форму. Поэтому при необходимости обмен данными будет проходить в автоматическом режиме.
Поэтому отныне владельцам ID-карт не нужно постоянно носить справку о месте регистрации, как требовали ранее.
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