За последние сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 - 833 человека умерли.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 9 ноября в стране зафиксировано почти 19 тысяч новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Среди них 1183 ребенка. В больницы госпитализированы 2967 пациентов.

Больше всего случаев зафиксировано в Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Кроме того, в списке "антилидеров" и Киев. За минувшие сутки здесь зафиксировано 1204 новых случая. Что почти вдвое больше чем за 8 ноября.

С начала пандемии в стране от COVID-19 умерло 73390 человек. А всего официально зафиксировано более 3 миллионов случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Украине по состоянию на утро 9 ноября в "красной зоне" находятся 16 областей и столица. К " оранжевой зоне "относят шесть регионов, а к" желтой " - только две области. Однако по мнению врачей в ближайшие дни "красная зона" карантина может увеличиться.

Напомним, что с 8 ноября украинцев ждут новые жесткие правила: в Минздраве озвучили детали.

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