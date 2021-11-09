За последние сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 - 833 человека умерли.
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По состоянию на утро 9 ноября в стране зафиксировано почти 19 тысяч новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Среди них 1183 ребенка. В больницы госпитализированы 2967 пациентов.
Больше всего случаев зафиксировано в Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Кроме того, в списке "антилидеров" и Киев. За минувшие сутки здесь зафиксировано 1204 новых случая. Что почти вдвое больше чем за 8 ноября.
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С начала пандемии в стране от COVID-19 умерло 73390 человек. А всего официально зафиксировано более 3 миллионов случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В Украине по состоянию на утро 9 ноября в "красной зоне" находятся 16 областей и столица. К " оранжевой зоне "относят шесть регионов, а к" желтой " - только две области. Однако по мнению врачей в ближайшие дни "красная зона" карантина может увеличиться.
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