А садик еще даже не достроили

В селе возле Львова ввели свои правила приема детей в детский сад.

Об этом пишет ZAXID.NET.

На днях в селе Сокольники депутаты сельского совета приняли решение принимать в детское дошкольное учреждение только тех детей, родители которых имеют регистрацию в общине не менее десяти лет. Что правда, детский сад еще не достроен. Он рассчитан на 75 мест, а дошкольников официально зарегистрированных в общине почти 570.

Как пояснил сельский голова Тарас Сулимко, перед принятием решения депутаты общались со своими избирателями.

"Люди очень переживают, что садик не резиновый и всех желающих принять не сможет. Поэтому и было принято такое решение", - сообщил сельский голова.

С таким решением местных чиновников не согласны общественники. Так, по мнению руководительницы общественной организации "удобная община" Ульяны Соколюк, данное решение является нарушением прав человека.

"В селе постоянно выделяется земля для строительства. Появляются многоэтажки, приезжают новые люди. А садика нет. Он строится уже более 10 лет. За это время его сметная стоимость составляет более 50 млн гривен. А вот соседи, в селе Зимняя Вода, смогли построить садик на 180 мест за два года. И стоило это 51 млн гривен", - рассказала Ульяна Соколюк.

Кроме того, руководительница ОО отметила, что по поводу данной ситуации она будет обращаться к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

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