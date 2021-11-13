Не стало известного актера Гэвэна Джона О'Херлихи, который снялся в популярном сериале «Твин Пикс», а также появлялся в фильмах о супергероях.

Как стало известно, ирландский актер ушел из жизни в возрасте 70 лет в Англии, сообщает The Irish Echo. О'Херлихи не стало еще 15 сентября, однако информация об этом появилась только сейчас. Точная причина смерти артиста не называется.

В сети скорбят в связи с кончиной актера.

«Поступила печальная новость о том, что актер Гэвэн О'Херлихи скончался в возрасте 70 лет. Многие помнят незабываемые выступления Гэвэна в фильмах «Мы встретимся снова» (1982), «Супермен III» (1983), «Никогда не говори никогда» (1983) и «Уиллоу» (1988). Покойся с миром», - пишут люди.

Гэвэн родился в 1951 году в Дублине. Его отец, Дэн О'Херлихи, также был известным ирландским актером. Он был номинантом на премию «Оскар» и прославился благодаря роли Эндрю Паккарда в сериале «Твин Пикс». Гэвэн также снялся в этом проекте с отцом: он исполнил роль офицера канадской Королевской конной полиции Престона Кинга.

Всего за свою карьеру Гэвэн сыграл в более 50 фильмов и сериалов. Среди них: «Счастливые дни», третий «Супермен», «Удивительный Человек-паук», части «бондианы» «Никогда не говори «никогда», «Байки из склепа» и другие.

Напомним, знаменитый музыкант отошел в мир иной, его песни будут жить вечно.

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