В Украине за минувшие сутки зафиксировано 16308 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

И хотя согласно данным, количество новых больных идет на спад, именно за последние сутки зафиксирован очередной печальный антирекорд - от COVID-19 умерло 838 человек.

Среди заболевших 327 медработников и 1168 детей. В украинские больницы госпитализированы 2264 новых пациента. Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепропетровской, Одесской. Запорожской и Полтавской областях и городе Киеве. Наибольшее количество умерших зарегистрировано в Донецкой области. Там за минувшие сутки умерло 102 человека.

С начала пандемии в Украине заболело более 3,2 миллиона человек. Умерло 77985 человек.

По данным МИНЗДРАВА Украины, за последние сутки получили прививки 268088 человек, среди них второй дозой вакцинировано - 165180.

Всего с начала кампании по вакцинации различные прививки получило более 12 миллионов украинцев.

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