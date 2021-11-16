В Верховную Раду теперь будут пускать только депутатов, имеющих сертификаты о вакцинации или действительные ПЦР-тесты.

Об этом сообщает "Телеграф".

С сегодняшнего дня, 16 ноября, у входа в помещение Верховной Рады начали проверку наличия соответствующих документов. И хотя, по словам спикера ВР Руслана Стефанчука, прививки получили более чем 83% народных избранников, документы проверяют у всех. Кроме того, как стало известно, что шесть народных депутатов сегодня болеют на коронавирус.

С 1 ноября в Киеве была введена "красная зона", которая предусматривает жесткие карантинные ограничения. Однако даже 2 ноября, никаких документов, кроме пропусков на входе в Верховную Раду не проверялось.

Народные депутаты даже приняли постановление. которой предусмотрели ужесточение карантинных норм. Согласно этому документу, в помещение Верховной Рады можно попасть только имея при себе сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или же документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации. Для тех, кому уже проверили сертификаты о вакцинации дают специальное удостоверение.

Для того, чтобы те народные избранники, которые еще остались без прививки смогли сделать это быстро и легко, возле Верховной Рады 15 ноября был открыт пункт вакцинации.

Напомним, новогодние праздники в" красной зоне", в Минздраве сделали заявление.

Также Politeka писала, что число жертв вируса перевалило за 75 тысяч в Украине.