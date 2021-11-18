Кто в списке счастливчиков

В Украине увеличивается спрос на работников без высшего образования, которые владеют рабочими специальностями, а на вакансии, которые требуют высшее образования, конкуренция выше.

Об этом свидетельствуют данные сайта для поиска работы Work.ua.

По состоянию на середину ноября средняя зарплата в Киеве составляет 17,5 тыс. грн. Однако на некоторых должностях можно получить до 80 тыс. грн.

Больше всего среди рабочих специализаций зарабатывают дальнобойщики – около 61 тыс. грн. В среднем работодатели предлагают каменщику и штукатуру – по 30 тыс. грн, а плиточнику готовы платить 27,5 тыс. грн.

Больше всего зарабатывают работники IT-сферы. Среди высокооплачиваемых должностей находятся Java developer – 80 тыс. грн, C++ программист, .Net developer и программист django – 75 тыс. грн.

Самая низкая средняя зарплата в Киеве – 8 тыс. грн. Столько предлагают операторам квест-комнат и вахтерам. Около 9 тыс. грн можно получать, работая санитаркой, уборщицей или помощником ветеринарного врача.

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Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

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