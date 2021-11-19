Офис Президента Украины дает команды премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по остановке выплаты долгов за зеленую энергию компании ДТЭК, чтобы получить больше контроля над СМИ в стране.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил Евгений Мураев, лидер партии «Наши».

«Я отвечу, почему они не платят ДТЭКу. Что сейчас происходит? Сейчас Зеленский с офисом президента начинают массово атаковать всех владельцев СМИ», - сказал Мураев.

По его словам, власть пытается таким образом найти возможности для сокрытия своей неэффективности и коррупции, в т.ч. в энергетической сфере.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Суверенные еврооблигации Украины начали дешеветь после скандала с «зелеными» облигациями, а угроза дефолта по оценкам аналитика подскочила на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка власти давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.