Население Украины продолжает сокращаться. За девять месяцев текущего года его количество уменьшилось на 268,5 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, по состоянию на 1 октября в Украине проживало 41, 320 млн человек. За январь-сентябрь 2021 года умерло 487,9 тысячи человек. При этом за данный период родилось почти вдвое меньше малышей - 205,4 тысячи детей. При этом в аналогичный период 2020 года количество новорожденных было на 15 тысяч больше.

Исходя из этих данных количество жителей в Украине сократилось на 268,5 тысяч человек. Для примера, в этом году в Житомире проживает 263 тысяч населения, а в Черновцах - 265 тысяч человек. То есть Украина потеряла целый областной город.

Так, согласно данным статистики на 42 новорожденных приходится 100 умерших.

Также вызывают беспокойство данные количества приезжих и тех, кто уехал из Украины. Так за девять месяцев этого года в страну приехало почти 355 тысяч человек, что на 42 тысячи больше чем за аналогичный период прошлого года. Однако выбыли из Украины более 340 тысяч украинцев. А это, в свою очередь, на 35 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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