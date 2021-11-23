К чему готовиться

Погода в Украине во вторник, 23 ноября, будет дождливой и холодной, а в западных и северных регионах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, завтра днем мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В центральных областях и на востоке ожидается мокрый снег с дождем.

На тепло рассчитывать не приходится. 23 ноября в большинстве областей температура воздуха в течение дня составит лишь +1 +5 градусов, а на северо-востоке иногда даже 0-3 градуса мороза.

В южной части и на Закарпатье будет +6 +11 градусов.

В Киеве 23 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

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