Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, что ретроградная Венера дает второй шанс бывшим партнерам допрожить свои отношения и понять, могут ли они быть вместе.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Во время ретроградной Венеры есть категория людей, которые имеют уникальный второй шанс, чтобы в новой форме создать качественный союз и семью. Зачастую люди куда-то спешат и торопятся, а многим женщинам, которым 35 лет и они не замужем, им кажется, что это все. Но на самом деле это социальные убеждения и есть такое понятие социологический возраст и психологическая зрелость. И если люди встречаются на этапе, когда они эмоционально, духовно и психологически незрелые, они никогда не смогут построить гармоничные отношения», - сообщила она.

Мусалян сказала, что так происходит потому, что ребенок не может построить отношения с ребенком. И если эти люди когда-то расстались, подчеркнула она, но после этого прошли свою трансформацию, стали зрелыми и полноценными мужчиной и женщиной. То во время ретроградной Венеры, когда у них возникает желания попробовать вновь построить отношения, считает она, у них все может получиться, и это один вариант развития событий.

«Второй вариант развития событий, когда в ретроградную Венеру люди опять пытаются построить отношения. Им дается такая возможность допрожить и допонять своего партнера для того, чтобы, отработав этот урок, закрыть цикл всех этих учений и школ. И встретиться со своим человеком, потому что с нашим полноценным партнером, который есть наша гармоничная половинка, мы встретимся, когда мы научимся и станем зрелыми. И это именно так работает. Поэтому ретроградная Венера дает нам возможность допрожить наши отношения», - резюмировала она.

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