Правительство должно не допустить повышения тарифа на распределение газа, из-за чего цена на газ станет неподъемной для населения на Бизнеса.



Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко в эфире телеканала Украина 24.

"В соответствующих документах написано поручение Нафтогазу обеспечивать производственно-технические потери, потому что от этого зависит тариф для газораспределительных компаний. А в них заложена цена 7 гривен», - пояснил Кучеренко.

По его словам, рост цены на газ недопустим, поэтому власть, в лице правительства и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять решение и принять меры, чтобы не повышать тариф на распределение.

Напомним, недавно ряд облгазов, большинство из которых принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, подали проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%. Если такое решение примут, кубоометр газа для населения подорожает на 3-8 гривен.

Ранее Федерация работодателей украины заявила, что в случае, если тарифы вырастут, то часть бизнеса будет вынуждена закрыться, а продукты питания вырастут в цене минимум на 25%.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что в дело с тарифами должен вмешаться Антимонопольный комитет, чтобы не допустить подорожания топлива для населения.