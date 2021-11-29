Оформить пенсию и сделать перерасчет с 29 ноября украинцы смогут онлайн, не обращаясь в отделения Пенсионного фонда, и не тратя время в очередях, что особенно актуально в условиях пандемии.
Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, сделать єто можно в приложении "Дія".
Отмечается, что процесс максимально автоматизирован и прост. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку. Заявление сделано в форме анкеты, где надо отвечать «да» или «нет».
Помимо прочего это также поможет людям старшего возраста не подвергать небезку свою жизнь и здоровье в условиях пандемии.
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Ежегодно оформляют назначение или перерасчет пенсии более миллиона украинцев.
Отметим, что с января 2022 года выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только те, кто имеет 29 лет стажа.
К 63 годам будут без пенсии те, кто в 2022-м достигнут 60-летия и будут иметь от 19 до 29 лет.
А до 65 лет придется работать тем, кто имеет от 15 до 19 лет стажа и достигли 60-летия в 2022 году.
Напомним, обучение засчитывается для получения пенсии только в одном случае, детали: "До первого января..."
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