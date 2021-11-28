При оформленні пенсії страховий стаж, отриманий під час навчання в училищі, технікумі, інституті, зараховується тільки в одному випадку - докладніше далі.
Багатьох цікавить питання про те, чи зараховується до трудового стажу час навчання в училищі, технікумі, інституті до стажу при оформленні пенсії. На сторінці "Пенсійного кур'єра" детально відповіли, передає Politeka.net.
Так, навчання у вищевказаних навчальних закладах зараховується тільки в одному випадку, встановленому Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
До страхового стажу вносять ті періоди, за які були сплачені страхові внески, і час трудової діяльності до першого січня 2004 року - цей час і зараховується в трудовому стажі.
Чоловік Пугачової Галкін повідомив про велику трагедію, пішла близька людина: "Велика втрата"
Магнітні бурі порушать спокій українців у грудні: названі дати і як уберегтися від удару
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала свою дочку-модницю від чоловіка, з яким розлучилася: "Ой, красива, клас"
52-річна Лопес в шовковому халатику побешкетувала на вулиці, показавши ідеальний відпочинок: кадри
Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
Однак в той же час до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж до першого січня 2004 року. Період навчання у вузах до зазначеної дати враховується в страховому стажі для призначення пенсії тільки якщо навчання проходило в денній формі.
Навчання має підтверджуватися дипломами, посвідченнями та іншими документами.
Після першого січня 2004 року період навчання не враховується для призначення пенсій, адже в той період студенти не були застрахованими особами.
Нагадавши, нове підвищення пенсійного стажу
Як повідомляла Politeka, різке підвищення цін на проїзд розлютило українців, скільки доведеться платити
Також Politeka писала, що українці можуть отримати пенсію за кордоном, що для цього потрібно