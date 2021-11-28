При оформленні пенсії страховий стаж, отриманий під час навчання в училищі, технікумі, інституті, зараховується тільки в одному випадку - докладніше далі.

Багатьох цікавить питання про те, чи зараховується до трудового стажу час навчання в училищі, технікумі, інституті до стажу при оформленні пенсії. На сторінці "Пенсійного кур'єра" детально відповіли, передає Politeka.net.

Так, навчання у вищевказаних навчальних закладах зараховується тільки в одному випадку, встановленому Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

До страхового стажу вносять ті періоди, за які були сплачені страхові внески, і час трудової діяльності до першого січня 2004 року - цей час і зараховується в трудовому стажі.

Однак в той же час до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж до першого січня 2004 року. Період навчання у вузах до зазначеної дати враховується в страховому стажі для призначення пенсії тільки якщо навчання проходило в денній формі.

Навчання має підтверджуватися дипломами, посвідченнями та іншими документами.

Після першого січня 2004 року період навчання не враховується для призначення пенсій, адже в той період студенти не були застрахованими особами.

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