Українців обнадіяли черговою соцдопомогою, щоправда надбавку з початку наступного року отримають не всі. Роз'яснюємо, хто може розраховувати на додаткові гроші.

З 1 січня 2022 в Україні набудуть чинності зміни, внесені до постанови Кабміну про виплати при втраті годувальника, який загинув, захищаючи батьківщину на Донбасі.

Одержувачам платитимуть не менше 7800 грн. Зараз вони отримують до 6100 грн.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб", пенсія по втраті годувальника розрахована:

непрацездатним батькам та дружині/чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;

непрацездатним батькам та дружині/чоловікові військовослужбовців;

дітям.

Для отримання грошової допомоги знадобиться документальне підтвердження причини смерті. Для цього потрібно звернутися до військового комісаріату за місцем прописки і отримати висновок військово-лікарської комісії.

Додамо, в Україні з 1 грудня зросте мінімальна зарплата, яка становитиме 6500 гривень (останнє зростання "мінімалки" було в січні цього року, а наступне планується в жовтні наступного). Разом з підвищенням мінімальної зарплати збільшаться пенсія українцям, які мають повний стаж, і прив'язані до зарплатного мінімуму податки, внески та обов'язкові платежі.

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