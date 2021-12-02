В Украине наиболее незащищенным категориям граждан упростили ряд правил назначения субсидий на оплату коммуналки. Раскрываем, что изменилось.

Так, Кабмин внес изменения в порядок предоставления жилищных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Теперь помощь в оплате за услуги ЖКХ могут получить некоторые жители населенных пунктов на линии столкновения с российской агрессией, владельцы самодельного транспорта или мотоциклов, а также люди в декретном отпуске и лица, купившие жилье за ​​бюджетные деньги.

Отмечается, что на субсидию могут претендовать жители населенных пунктов на линии столкновения, которые остались без тепло- или газоснабжения и используют бытовые электроприборы для обогрева помещений.

"Сам размер выплат для них существенно увеличится", - добавили в Минсоцполитики.

Для того, чтобы получить помощь, нужно оформить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и подтверждение органа местного самоуправления об отсутствии тепло- или газоснабжения.

Кроме того, на субсидию могут рассчитывать: владельцы самодельных транспортных средств и мотоциклов (стоимость которых менее 4-х "минималок" и которым меньше пяти лет); лица, находящиеся в декрете по уходу за ребенком (если малыш не старше 6 лет); украинцы, которые приобрели жилье за счет средств, выделенных из государственного или местного бюджета.

Что немаловажно, теперь при определении права на субсидию не будут учитываться жилые помещения, расположенные в поселках городского типа, а также те, на которые оформлено завещание.

Ранее мы сообщали, субсидию в Украине не получат те граждане, у которых есть задолженность свыше трех месяцев по оплате за услуги ЖКХ (задолженность, кстати, можно опротестовать в суде или подать заявление на ее реструктуризацию). Также отказ в предоставлении субсидии можно получить из-за наличия депозитов и владения несколькими объектами недвижимости в городах.

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