Курс доллара в Украине в начале следующего года составит 27 грн/$, к концу 2022 года он может вырасти до 28,5 грн/$.

Такой прогноз озвучил аналитик Сергей Родлер, передает Finance.ua.

Причинами роста курса доллара он называет ужесточение США монетарной политики и сокращение количества стимулирующих программ.

Эксперт отметил, что с мая американская валюта укрепилась на 8% к корзине валют развитых стран и почти на 9% к одному евро.

«Именно поэтому мы низко оцениваем шансы гривны на дальнейшее укрепление. Уже в январе курс способен укрепиться выше отметки 27 грн/$, а к концу 2022 года курс может вернуться к уровню 28,5 грн/$», – отмечает аналитик.

По его словам, укрепление доллара ударит по всем, поэтому нужно готовиться к разгону инфляции по всему миру.

Отметим, Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Напомним про экономический паспорт: когда и кто из украинцев получит от "10 до 20 тысяч долларов", детали закона

Как сообщала Politeka, денежная помощь украинцам с 1 января, кто может рассчитывать: "Не менее 7800 гривен"

Также Politeka писала, что субсидий в Украине стало больше, названы документы для их получения