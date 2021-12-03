Экономический паспорт украинца может появиться уже в 2023-м году. Благодаря этой инициативе, дети, рожденные в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей.

Сумма выплат может достичь 10 тысяч долларов и больше. Соответствующий законопроект должны внести в Раду до 10 декабря, передает ТСН со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

Так, по достижению совершеннолетия ребенок сможет получить примерно от 10 до 20 тысяч долларов (в случае благоприятной ситуации в стране).

Подразумевается, что средства, которые обещают выплачивать детям в Украине по достижению ими совершеннолетия, могут использоваться государством как облигации внутреннего займа.

Потратить эти деньги можно будет на образование (только в Украине), приобретение собственного жилья или перевести средства на собственный пенсионный счет.

Воспользоваться накопленными деньгами смогут совершеннолетние, проживавшие 5 последних лет в Украине.

Предполагают, что такую возможность будут давать детям, родившимся с 2019 года. Это вопрос еще окончательно не решен.

Экономический паспорт украинца не успеют внести в проект бюджета на 2022 год. Поэтому в законопроекте прописали, что он будет действовать не с 2022 года, а с 2023-го.

Пользователи активно обсуждают ноухау:

"а рожденные до 2019 года "какие-то не такие"?"

"Информационный вброс, пшик, пустышка!"

")) к тому времени этими накоплениями можно будет оплатить только просмотр в "дії" книжки-расскраски от "квартала - 2019"

"Это прямо Эльдорадо! Всем бабла!"

"А чем мой ребенок хуже?"

"что-то вроде такого было и при ссср"

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