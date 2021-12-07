Депутаты списали долги близким к власти олигархам, а теперь хотят наполнить бюджет за счет введения налогов для обычных крестьян законом 5600. Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь.

"Этот закон (№5600) раньше думали назвать антиолигархическим, а потом назвали ресурсным. Конечно, странно звучит, когда принимаются законы, которые напрямую подыгрывали олигархам. Я имею в виду и списания долгов Коломойскому по «Укрнафте», и списание долгов Фирташу по «облгазах». Фактически, те законы, которые не дали возможности действительно наполнить государственный бюджет», - заявил Бондарь.

Зато, по его словам, теперь наполнять бюджет власти решили за счет крестьян, малого и среднего бизнеса, для которых повысили налоги принятыми на этой неделе изменениями в налоговое законодательство.

«Сейчас законопроектом № 5600 пробуют выкрутить руки малому и среднему бизнесу», - подчеркнул Бондарь.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей и населения. Кроме того, проект предусматривает ренты на железную руду и водные ресурсы, однако исключает из налогообложения марганцевую руду, которую монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский. Из-за этого, по подсчетам экономистов, государственный бюджет ежегодно будет терять минимум 600 миллионов гривен.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект и отправить его на доработку – для того, чтобы сбалансировать налогообложения на добычу руды. Если же проект будет подписан, то это будет свидетельствовать о зависимости президента от олигарха Игоря Коломойского, предупредил нардеп.

Ранее политолог Евгений Магда заявил, что мировой опыт доказывает - повышение налогов в условиях кризиса не приведет к росту поступлений в госбюджет, на которое рассчитывает власть, поэтому, по его мнению, нужно наоборот снижать налоговое давление.