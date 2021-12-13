Из-за ухудшенния оборота вагонов в УЗ угольная отрасль несет убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того, чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усугубить ситуацию. Об этом заявил зампредседателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин, пишет Главком.

«Вагонов не хватает. Шахтеры вынуждены отгружать продукцию на склад, поскольку некуда грузить. Естественно, после этого он портится. Плюс, это дополнительные затраты на подъем и так далее. Поэтому ухудшение оборота вагонов усугубляет положение дел в угольной отрасли», - подчеркнул он.

Он пояснил: расчет с угольщиками происходит после того, как уголь отгрузили со станции, ТЭС выработали из него электроэнергию, а потребители за нее заплатили. И если отгрузка угля со станции тормозится, то и шахтеры остаются без денег.

«Естественно, если уголь не во что грузить, то он находится на складе. А это в первую очередь заработная плата, и вообще работа всех предприятий», - говорит Зимин.

Он также сообщил, что инициатива транспортного ведомства и УЗ сократить срок службы грузовых вагонов пугает угольщиков, так как из-за нее отрасль может остаться без вагонов, а ситуация с доставкой значительно ухудшится.

«Новых вагонов мы не приобретем и не сделаем. А старые при этом порежем в металлолом, и еще больше усугубим ситуацию. Поэтому, безусловно, наша позиция – то, что можно отремонтировать - его необходимо отремонтировать. Всю жизнь так было и есть. И на производстве в том числе. Поэтому мы только за то, чтобы численность вагонов увеличилась в Украине», - заявил Зимин.

Напомним, ранее ряд аграрных и промышленных компаний обвинили УЗ в срывах поставок вагонов, вызванных отсутствием локомотивов. Так, по словам генерального директора ПСГ «Ковальская» Сергея Пилипенко, в ноябре компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. А ГП «Артемсоль» обратилось к премьер-министру с жалобой на то, что УЗ не поставляет на предприятие достаточное количество вагонов, при этом тарифы на перевозки выросли в несколько раз.