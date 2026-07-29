Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігові пояснюють необхідністю забезпечити стабільне надання послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігові вже набуло чинності, пише Politeka.net.

Нові розцінки на послуги з управління побутовими відходами встановили відповідно до розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації, а в платіжках мешканці побачать їх уже в серпні.

Інформацію про це надає КП Атп-2528.

Документ набрав чинності з 1 липня 2026 року. Він передбачає оновлення вартості збирання, перевезення, видалення та оброблення побутових відходів, а також середньозваженого тарифу на послугу з управління сміттям.

Для жителів багатоквартирних будинків, які користуються напівпідземними контейнерами об'ємом 3 кубометри, плата становитиме 62,99 гривні. За обслуговування євроконтейнерів на 1,1 кубометра встановили 64,22 гривні, а для контейнерів об'ємом 0,75 кубометра — 72,22 гривні.

Мешканці багатоповерхівок, де діє безконтейнерна система, сплачуватимуть 70,10 гривні. Для приватного сектору, який також обслуговується безконтейнерним способом, нова сума становить 80,56 гривні.

Водночас плата за абонентське обслуговування залишилася незмінною. Вона, як і раніше, складає 10,62 гривні на місяць за одне домоволодіння з урахуванням ПДВ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігові пояснюють необхідністю забезпечити стабільне надання послуг із вивезення побутових відходів. Нові розрахунки виконали відповідно до затверджених норм накопичення сміття, які діють у місті з березня 2026 року.

Згідно з чинними нормативами, для мешканців багатоквартирних будинків річний показник утворення побутових відходів становить 2,270 кубометра на одну особу. Для приватних домоволодінь цей показник визначений на рівні 2,667 кубометра, окремо також враховано обсяги великогабаритних відходів.

Оновлені тарифи офіційно оприлюднили 2 липня на сайті Чернігівської міської ради та комунального підприємства «АТП-2528». Саме за цими розцінками жителі міста отримають квитанції вже у серпні 2026 року.