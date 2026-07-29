Компанія "Київстар" оголосила про черговий етап модернізації мережі у Вінницькій області з серпня, повідомляє Politeka.net.

Починаючи з 4 серпня 2026 року в окремих містах і районах регіону технологію 3G поступово виведуть з експлуатації, а звільнений частотний ресурс використають для розвитку 4G.

Інформацію про це надає сама компанія.

Зміни торкнуться Козятина, а також Гайсинського, Жмеринського, Тульчинського й Хмільницького районів. У компанії зазначають, що модернізація дозволить підвищити швидкість мобільного інтернету, покращити стабільність з'єднання та збільшити пропускну здатність мережі.

Оператор пояснює, що відмова від 3G є частиною глобального переходу на сучасні стандарти зв'язку. Такий підхід уже застосовують провідні телекомунікаційні компанії світу, поступово спрямовуючи ресурси на розвиток технологій четвертого покоління.

Цей етап модернізації Київстару у Вінницькій області з серпня також означатиме необхідність перевірити, чи підтримує мобільний телефон роботу в мережі 4G. Якщо SIM-картка не сумісна з новим стандартом, її можна безкоштовно обміняти на USIM у фірмовому магазині оператора. При цьому номер телефону, тарифний план і всі підключені послуги залишаться без змін.

телефон, смартфон

Абонентам також рекомендують активувати автоматичний вибір мережі та увімкнути технологію VoLTE, якщо смартфон підтримує цю функцію. Це забезпечить якісніші голосові дзвінки після завершення модернізації.

У компанії наголошують, що оновлення відбуватиметься поетапно. Після завершення робіт користувачі отримають швидший мобільний інтернет, стабільніше з'єднання та комфортніше користування цифровими сервісами.

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