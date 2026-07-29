Модернізація Київстару у Вінницькій області з серпня стане важливим етапом для жителів.

Компанія "Київстар" оголосила про черговий етап модернізації мережі у Вінницькій області з серпня, повідомляє Politeka.net.

Починаючи з 4 серпня 2026 року в окремих містах і районах регіону технологію 3G поступово виведуть з експлуатації, а звільнений частотний ресурс використають для розвитку 4G.

Інформацію про це надає сама компанія.

Зміни торкнуться Козятина, а також Гайсинського, Жмеринського, Тульчинського й Хмільницького районів. У компанії зазначають, що модернізація дозволить підвищити швидкість мобільного інтернету, покращити стабільність з'єднання та збільшити пропускну здатність мережі.

Оператор пояснює, що відмова від 3G є частиною глобального переходу на сучасні стандарти зв'язку. Такий підхід уже застосовують провідні телекомунікаційні компанії світу, поступово спрямовуючи ресурси на розвиток технологій четвертого покоління.

Цей етап модернізації Київстару у Вінницькій області з серпня також означатиме необхідність перевірити, чи підтримує мобільний телефон роботу в мережі 4G. Якщо SIM-картка не сумісна з новим стандартом, її можна безкоштовно обміняти на USIM у фірмовому магазині оператора. При цьому номер телефону, тарифний план і всі підключені послуги залишаться без змін.

Абонентам також рекомендують активувати автоматичний вибір мережі та увімкнути технологію VoLTE, якщо смартфон підтримує цю функцію. Це забезпечить якісніші голосові дзвінки після завершення модернізації.

У компанії наголошують, що оновлення відбуватиметься поетапно. Після завершення робіт користувачі отримають швидший мобільний інтернет, стабільніше з'єднання та комфортніше користування цифровими сервісами.

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