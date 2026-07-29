У Запоріжжі 30 та 31 липня продовжать діяти планові графіки відключення світла, які торкнуться десятків адрес.

Графіки відключення світла будуть тривати через плановий ремонт на електромережах у Запоріжжі, що триватимуть 30 та 31 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 та 31 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Проведення планових ремонтних робіт допоможе підтримувати стабільну роботу електромереж і зменшити ризик аварійних відключень у майбутньому.

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, що 30 липня вимикатимуть електрику на багатьох вулицях. З 09:00–17:00 години без світла залишаться окремі будинки, що розташовані за такими адресами:

Абрагама Коопа (Істоміна) — 18

Азовська — 1–9, 11, 2–10

Алмазна — 45, 47, 49, 51

Бодянського — 2–52

Дмитра Миргородського (Піонерська) — 25–41, 26, 28, 28А, 34, 34А, 36, 38

Зачиняєва — 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61

Новомиколаївська (Новомосковська) — 27, 28, 31, 33, 44, 45, 47с, 54, 63, 64, 81, 81Б, 95, 98, 98А, 100, 102, 107, 117–123, 120, 122/1, 122/2, 122А, 123/2, 125, 126–130, 127, 127/2, 129, 130А

Освітянська (Енгельса) — 37

Республіканська — 84, 86

Тенісна — 11, 11А, 12, 12А, 13, 14

31 липня з 09:00–17:00 години планові знеструмлення охоплять будинки на вулицях:

Григорія Квітки-Основ'яненка (Петровського) — 202

Григорія Нелюбова (Толбухіна) — 73–111, 78–120

Замкнута — 1–45, 2–8, 10, 12–26

Зачиняєва — 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61

Івана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34

Латвійська — 8А, 16

Міцна — 24–32, 33–39

Руставелі — 59–65, 67, 60–66

Січеславська (Норільська) — 37–57

пр. Моторобудівників — 111–145.

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