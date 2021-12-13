Клиент Ощадбанка обвинил учреждение в воровстве денег его умершего отца - они, по его словам, должны были достаться ему в наследство.

Об этом написал клиент банка в отзыве на сайте "Минфин". По словам клиента, в 2019 году у него умер отец. В течение нескольких месяцев родственники обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства, подав запрос в "Ощадбанк".

Нотариус заявление приняла и направила в Ощадбанк запрос о том, были ли у умершего счета или денежные средства в этом финучреждении. В банке ответили, что на его счету числится некая сумма.

"Пока оформлялось наследство, я пришел в отделение Ощадбанка получить деньги, но средств уже не было. Ощадбанк украл указанные средства у умершего клиента, взимая по 100 грн за обслуживание неактивного счета клиента. А как он мог им пользоваться, если умер?", – удивляется клиент банка. При этом он подчеркнул, что считает действия банка мошенничеством.

В самом же банке считают, что ничего не нарушили и ответили, что все законно. Комиссия за обслуживание неактивного счета предусмотрена тарифами банка и начинает списываться, только если в течение года по счету не было ни зачисления, ни списания средств.

Сам же счет, в случае смерти его собственника, обслуживается до тех пор, пока его не закроет наследник.

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