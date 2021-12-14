Узнайте, какой 15 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В православной церкви 15 декабря отмечается память пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Согласно преданию, Аввакум жил при взятии Иерусалима и только 2 года не дожил до того момента, как евреи вернулись из египетского плена. Также есть рассказ о том, что именно Аввакум приносил пищу пророку Даниилу, который был брошен в ров вместе со львами. Широко известна книга пророчеств, написанная Аввакумом и состоящая из трех частей.

Какие традиции на праздник

Согласно народным обычаям, в этот день принято молится об изгнании из дома всякой нечисти, и даровании крепкого спокойного сна.

На Руси у святого Аввакума просили сон для детей и отогнать бессонницу от дома. Люди читали заговоры и проводили различные обряды, чтобы детей не мучила бессонница.

Запреты на праздник

Строго запрещено поднимать найденные вещи, особенно на перекрёстке. Наши предки говорили: 15 декабря с находкой можно принести в дом беды и несчастья.

Не стоит делать маникюр. Точнее, стричь ногти. Считается, что так можно укоротить свой век.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если в этот день выпадет много снега, значит, будет хороший урожай.

Если на Авакума плохая погода - она продержится до конца января.

Если мороз на стекле рисует причудливые узоры – весна обрадует буйством красок и ранним теплом.

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