В православной церкви 15 декабря отмечается память пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
Согласно преданию, Аввакум жил при взятии Иерусалима и только 2 года не дожил до того момента, как евреи вернулись из египетского плена. Также есть рассказ о том, что именно Аввакум приносил пищу пророку Даниилу, который был брошен в ров вместе со львами. Широко известна книга пророчеств, написанная Аввакумом и состоящая из трех частей.
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Какие традиции на праздник
Согласно народным обычаям, в этот день принято молится об изгнании из дома всякой нечисти, и даровании крепкого спокойного сна.
На Руси у святого Аввакума просили сон для детей и отогнать бессонницу от дома. Люди читали заговоры и проводили различные обряды, чтобы детей не мучила бессонница.
Запреты на праздник
Строго запрещено поднимать найденные вещи, особенно на перекрёстке. Наши предки говорили: 15 декабря с находкой можно принести в дом беды и несчастья.
Не стоит делать маникюр. Точнее, стричь ногти. Считается, что так можно укоротить свой век.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
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Если в этот день выпадет много снега, значит, будет хороший урожай.
- Если на Авакума плохая погода - она продержится до конца января.
- Если мороз на стекле рисует причудливые узоры – весна обрадует буйством красок и ранним теплом.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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