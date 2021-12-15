Реализация президентской программы «Экономический паспорт украинца» спровоцирует бюджетный кризис, эта идея абсурдна. Об этом заявил инвестаналитик Сергей Фурса.

«Идея популистическая и абсурдная, просто потому что Украина не может себе такого позволить. Эта идея нездоровая, не для той экономики, которая есть в Украине. Мы не Катар и не ОАЭ, которые сидят на газе и нефти, и получают от этого сверхдоходы. Мы страна, которая не получает сверхдоходов, и не может позволить себе такие игры», - сказал Фурса.

Он подчеркнул: в результате реализации инициативы из госбюджета будут изъяты значительные средства, которые нужно будет компенсировать за счет государственного долга, что спровоцирует бюджетный кризис.

«Долг будет формироваться, это будет ОВГЗ, т.е. которые будут покупаться, которые вы аккумулируете, и которые вы забрали из бюджета. Фактически вместо того, чтобы просто финансировать бюджет, вы будете брать долг и финансировать бюджет. И со временем это будет вести к разбалансировке самого бюджета и чревато кризисами. Мы не можем себе такого позволить», - подытожил Фурса.

Ранее народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на получение образования или покупку жилья.