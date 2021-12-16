Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна.
Так, во вторник, 21 декабря, в Украине будет зимнее солнцестояние 2021 года.
После этого дня темное время суток постепенно будет уменьшаться, а день наоборот, становиться дольше.
В 2021 году для Украины точное время зимнее солнцестояние выпадает на 17:59 по Киеву 21 декабря.
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Ранее сообщалось, что на Новый год в Украине будет морозно, также ожидается небольшой снег накануне праздника.
На Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.
1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.
Также синоптики сообщали, что на следующей неделе синоптики прогнозируют резкое похолодание. Так, с 21 по 23 декабря температура воздуха может опуститься до -12°C. В Харькове перед Новым годом температура воздуха опустится до -25 °C ночью.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, дожди и морозы разорвут Украину: синоптики назвали области, где будет хуже всего.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о мощнейших снегопадах, названа дата: "Полметра и даже больше".