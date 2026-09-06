Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 7 по 13 вересня показує спокійний і теплий тиждень: температура вдень тримається у межах +22...+24°, а в суботу, 12 вересня, можливі короткочасні опади.

прогноз погоди на початок вересня в Одеській області вже показував відносно стабільні умови, і новий тиждень з 7 по 13 вересня підтверджує цю тенденцію: спека відступила, а денні температури тримаються у комфортному діапазоні +22...+24°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області денна температура коливатиметься від +22° до +24°, а нічна — від +16° до +22°.

У понеділок, 7 вересня, повітря вдень прогріється до +23°, а вночі охолоне до +16°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У вівторок, 8 вересня, стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +22° — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі — +16°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 9 вересня, вдень очікується +23°, вночі повітря тримається на рівні +19°. Небо малохмарне, без опадів.

У четвер, 10 вересня, температура вдень залишиться на позначці +23°, вночі стовпчики термометрів піднімуться до +20°. Хмарність незначна, опадів не буде.

У п’ятницю, 11 вересня, вдень так само +23°, вночі +20°. Малохмарно, без опадів.

У суботу, 12 вересня, очікується найтепліший день тижня — вдень до +24°, вночі +22°. Хмарність мінлива, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 13 вересня, повітря вдень охолоне до +23°, вночі — до +19°. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 12 вересня, з денною температурою +24°, а найпрохолоднішим — вівторок, 8 вересня, коли максимум становитиме лише +22°. Перепад температур за тиждень невеликий — усього 2°. Опади прогнозують один раз — у суботу, 12 вересня.

Оскільки в суботу можливі опади, одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом на вологій дорозі. Решту днів тижня погода залишатиметься спокійною та комфортною, тож можна планувати прогулянки і справи на відкритому повітрі без особливих обмежень.

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