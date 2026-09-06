Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть отримати не всі українці.

У вересні у Кіровоградській області окремі пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну доплату у розмірі 1 297,50 гривні, пише Politeka.net.

Однак така надбавка передбачена не для всіх отримувачів військових пенсій. Право на неї залежить від виду пенсії та наявності на утриманні непрацездатних членів сім’ї.

Як пояснили у ПФУ, йдеться про непрацюючих громадян, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності та фінансово утримують непрацездатних членів своєї сім’ї. Відповідні умови призначення виплати визначає Пенсійний фонд України.

Кому призначають доплати у Кіровоградській області

Для отримання доплати член сім’ї, на якого вона встановлюється, має відповідати певним вимогам. Зокрема, така людина не повинна отримувати власну пенсію, державну соціальну допомогу чи інші передбачені законодавством виплати.

До непрацездатних членів сім’ї можуть належати, зокрема, діти до 18 років. Також до цієї категорії можуть потрапляти повнолітні діти, якщо інвалідність їм було встановлено ще до досягнення повноліття.

Важливо, що виплату можуть встановити на кожного непрацездатного члена сім’ї, який відповідає визначеним законодавством критеріям.

Який розмір виплати

Сума надбавки у Кіровоградській області прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вона становить 50% відповідного показника.

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень. Тому розмір доплати дорівнює 1 297,50 гривні на місяць.

Отже, йдеться фактично про майже 1 300 гривень додатково до основної пенсії. Це не одноразова допомога: за наявності права кошти виплачують щомісяця разом із пенсійною виплатою.

Якщо на утриманні пенсіонера перебуває кілька непрацездатних членів сім’ї, надбавку можуть призначити на кожного з них за умови відповідності встановленим вимогам.

Як оформити надбавку

На відміну від деяких інших пенсійних доплат, ця виплата не призначається автоматично. Пенсіонеру необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують наявність непрацездатного члена сім’ї та право на отримання надбавки. Після розгляду поданих матеріалів Пенсійний фонд перевіряє відповідність заявника встановленим умовам і ухвалює рішення.

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