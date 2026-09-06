У Черкасах станом на серпень 2026 року проживають близько чотирьох тисяч переселенців із Луганщини, серед них — 300 людей із Попасної. Громада, яка через війну переїхала на Черкащину, зберегла школу, садок і єдність.

Грошова допомога для ВПО у Черкаській області допомагає переселенцям не відчувати себе покинутими — у Черкасах станом на серпень 2026 року проживають близько чотирьох тисяч людей із Луганщини, серед них 300 вихідців із Попасної. Про це йдеться в матеріалі Суспільного.

Попаснянська громада після початку повномасштабної війни була змушена релокуватися на Черкащину. Місто Попасна на Луганщині опинилося в зоні активних бойових дій, тож частина мешканців, місцева адміністрація та комунальні заклади переїхали на нове місце і продовжують працювати.

На новому місці громада зберегла ключові установи — зокрема школу та дитячий садок. Завдяки цьому переселенці можуть отримувати звичні освітні й соціальні послуги та не втрачати зв'язки, які складалися роками.

Самі переселенці наголошують, що не відчувають себе покинутими. Підтримка місцевої влади та самих жителів громади допомагає людям, які втратили дім, поступово налагоджувати життя в новому регіоні.

Що дає релокація громади

Релокована громада — це не лише переїзд людей, а й можливість зберегти документи, соціальний захист, медичну та освітню підтримку. Ті, хто офіційно зареєструвався як внутрішньо переміщена особа, можуть розраховувати на державні виплати та допомогу на проживання.

За даними Суспільного, у Черкасах наразі мешкає чотири тисячі вимушених переселенців із Луганщини. З них 300 — вихідці з Попасної, які разом із громадою зберігають єдність і допомагають одне одному.

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