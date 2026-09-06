Грошова допомога для ВПО у Черкаській області допомагає переселенцям не відчувати себе покинутими — у Черкасах станом на серпень 2026 року проживають близько чотирьох тисяч людей із Луганщини, серед них 300 вихідців із Попасної. Про це йдеться в матеріалі Суспільного.

Попаснянська громада після початку повномасштабної війни була змушена релокуватися на Черкащину. Місто Попасна на Луганщині опинилося в зоні активних бойових дій, тож частина мешканців, місцева адміністрація та комунальні заклади переїхали на нове місце і продовжують працювати.

На новому місці громада зберегла ключові установи — зокрема школу та дитячий садок. Завдяки цьому переселенці можуть отримувати звичні освітні й соціальні послуги та не втрачати зв'язки, які складалися роками.

Грошова допомога для ВПО у Черкаській області

Самі переселенці наголошують, що не відчувають себе покинутими. Підтримка місцевої влади та самих жителів громади допомагає людям, які втратили дім, поступово налагоджувати життя в новому регіоні.

Що дає релокація громади

Релокована громада — це не лише переїзд людей, а й можливість зберегти документи, соціальний захист, медичну та освітню підтримку. Ті, хто офіційно зареєструвався як внутрішньо переміщена особа, можуть розраховувати на державні виплати та допомогу на проживання.

За даними Суспільного, у Черкасах наразі мешкає чотири тисячі вимушених переселенців із Луганщини. З них 300 — вихідці з Попасної, які разом із громадою зберігають єдність і допомагають одне одному.

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